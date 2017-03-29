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السيسي وسلمان وتميم يلتقطون الصور التذكارية بقمة الأردن

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السيسي وسلمان وتميم يلتقطون الصور التذكارية بقمة الأردن السيسي وسلمان وتميم يلتقطون الصور التذكارية بقمة الأردن

التقط القادة العرب ورؤساء الوفود صورة تذكارية داخل مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بالبحر الميت، وذلك على هامش المشاركة في القمة العربية العادية الـ28 التي تنعقد في منطقة البحر الميت في الأردن، اليوم الأربعاء.
 
والتقط عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني صورة تذكارية مع القادة العرب وهم: (الرئيس عبد الفتاح ، والشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح أمير دولة الكويت، ورئيس المجلس الوطني الوطني اللـيـبي فائز السراج، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، والرئيس اللبناني العماد ميشال عون).
 
وكان معهم أيضًا كل من (الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والملك حمد بن عيسى عاهل البحرين، ورئيس وزراء العراق الدكتور حيدر العبادي، ونائب رئيس وزراء سلطنة عمان وأمير قطر تميم بن حمد، والرئيس السوداني عمر حسن البشير، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم).
 
المصدر : فيتو

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