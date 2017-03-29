فروق عمرية صادمة بين النجوم وزوجاتهن .. منهم تامر حسني

سمر العشري

يهتم الجمهور بمتابعة الحياة الشخصية للنجوم وتثير معرفة الفروق العمرية بين النجم وزوجته او النجمة وزوجها فضول الكثيرين ..

نرصد أبرز الفروق العمرية بين النجوم وشركاء حياتهم غير المتوقعة والصادمة ..

لا يتوقع الكثيرون وجود فرق سن كبير بين تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل ولكن هذا ما كشفته الأخيرة عندما نشرت صورة من خلال حسابها الخاص على موقع إنستجرام، صورة، تؤكد ان مواليد التسعينيات لم يظلوا أطفالا موضحة أنها اصبحت تبلغ من العمر 25 عامًا.

وبهذه الطريقة كشفت بسمة أن فرق السن بينها وبين زوجها تامر حسني 14 عامًا، حيث انه يبلغ من العمر 39 عامًا وهو ما صدم الكثير من جمهورهما.

ثلاث سنوت، هذا هو فارق السن بين حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، حسن يبلغ من العمر 33 عامًا، بينما تبلغ إيمي من العمر 30 عامًا.

مي كساب كشفت عن الفرق الحقيقي في السن بينها وبين زوجها مطرب المهرجانات الشعبية محمد الشهير بـأوكا.

وقالت مي - خلال لقائها مع الإعلامي طوني خليفة في برنامج «حصلت قبل كدة» المذاع على قناة «سي بي سي» - أن الفرق العمري بينها وبين زوجها «أوكا» هو 9 سنوات، لافتة إلى أنها لا تخجل عندما تتحدث عن انها تكبر زوجها بتسع سنوات.

اما روبي فتثير الجدل دائمًا بعلاقتها مع زوجها المخرج سامح عبد العزيز بسبب عدم استقرارها، حيث تهدد روبي زوجها من وقت لآخر بالخلع ولكنها تتراجع كل مرة.

البعض يعتقد أن فرق السن بين روبي وزوجها كبير ولكن الحقيقة غير ذلك، فسامح يكبر روبي بخمس سنوات فقط فهو من مواليد 1976 بينما ولدت روبي عام 1981، فهي تستعد للاحتفال أكتوبر المقبل بعيد ميلادها السادس والثلاثين.

المصدر:صدي البلد

شبكةعيونالإخبارية

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