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قائمة بأسعار 20 سلعة تموينية على مقررات البطاقات لشهر أبريل

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قائمة بأسعار 20 سلعة تموينية على مقررات البطاقات لشهر أبريل قائمة بأسعار 20 سلعة تموينية على مقررات البطاقات لشهر أبريل

قائمة بأسعار 20 سلعة سيتم توزيعها ضمن مقررات البطاقات التموينية من شهر أبريل المقبل، وفقًا لما أعلنته وزارة والتجارة الداخلية.
 
وتضم القائمة: 
 
* كيلو السكر بـ 8 جنيهات. 
 
* الأرز المعبأ الهندي 650 قرشًا. 
 
* الأرز البلدي 6.5 جنيهات.
 
* عبوة زيت زنة 800 ملليجرام 12 جنيهًا.
 
* مكرونة 350 جرامًا 225 قرشًا.
 
* مسلى صناعي نصف كيلو جرام 12 جنيهًا.
 
* مسلى صناعي 800 جرام بـ 17.25 جنيهًا.
 
* نصف كيلو عدس 10 جنيهات.
 
* نصف كيلو فول معبأ 350 قرشًا.
 
* صلصة 320 جرامًا 325 قرشًا.
 
* جبن ربع كيلو جرام 525 قرشًا.
 
* صابون تواليت 125 جرامًا بـ 550 قرشًا.
 
* كيلو دقيق 625 قرشًا.
 
* صابون غسيل 125 جرامًا بـ 425 قرشًا.
 
* تونة 140 جرامًا 10.5 جنيهات.
 
* كلور أبيض لتر 575 قرشًا.
 
* مرقة دجاج «علبة» 9 جنيهات.
 
* شاى 40 جرامًا 3 جنيهات.
 
* جبن «تتراك» نصف كيلو جرام 10.25 جنيهات.
 
مربى 400 جرام بـ 775 قرشًا.
 
المصدر:فيتو

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