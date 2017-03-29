بالصور || حركات رياضيّة لشدّ الصدر

سمر العشري

لشدّ الصدر، حركات رياضيّة من المدرّبة ألما الخضرا، تؤدّى كلّ منها عشرين مرّة، وذلك خلال أربعة جولات متواصلة:



1. تمرين الرجل العنكبوت (سبايدر بوش آب): حركة تستهدف منطقة أسفل الظهر والبطن، وتُمارس عبر تثبيت الكفّين وأطراف أصابع القدمين على الأرض، مع تكرار ثني الركبتين.

2. الطيران باستخدام الأوزان (دامبل فلايز): تُمارس الحركة عبر الاستلقاء على الظهر والتقاط الوزن بكلّ كفّ، مع تكرار فتح الذراعين خارج نطاق الجسم.

3. الثقل الحديد: تُؤدّى الحركة عبر الاستلقاء على الظهر، مع تكرار رفع وخفض الـثقل الحديد (باربل) نحو الصدر، وتوسيع الذراعين لتحقيق النتيجة المطلوبة.

4. حركة كرة السلّة: تُمارس عبر التقاط كرة السلّة بالكفين، مع تثبيتها وسط الصدر. ويُكرّر دفع الكرة إلى الأمام، أثناء تحريك الساقين.



* ملاحظة: لتحقيق النتيجة المرجوّة خلال شهر، يجب ممارسة الحركات المذكورة آنفًا، ثلاثة أيّام أسبوعيًّا.

المصدر:سيدتي

المصدر:سيدتي

شبكةعيونالإخبارية

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