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نقيب محامين السويس: تصعيد البدلاء مكان المستقيلين بعد قرار سامح عاشور

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نقيب محامين السويس: تصعيد البدلاء مكان المستقيلين بعد قرار سامح عاشور نقيب محامين السويس: تصعيد البدلاء مكان المستقيلين بعد قرار سامح عاشور

مصراوي Masrawy

سعيد حسن نقيب المحامين في السويس

السويس ـ حسام الدين أحمد:
أعلن سعيد حسن، نقيب المحامين في السويس، قبول استقالات أعضاء مجلس النقابة الخمس، الذين تقدموا بها أمس خلال الاجتماع الطارئ، الذي عقد بقاعة المحامين بمجمع محاكم السويس، بحضور مجدي سخا، وكيل أول النقابة العامة.
وأوضح سعيد في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أنه ينتظر قبول نقيب المحامين سامح عاشور، استقالة أعضاء مجلس النقابة، خلال 15 يومًا، ليتسنى له اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون المحاماة، وتصعيد المحامين الحاصلين على أعلى الأصوات في الانتخابات الماضية، بعد أعضاء المجلس الحالي، للمقاعد التي تمثل محكمة السويس الجزئية ومحكمة الأربعين الجزئية ومقعد الشباب.
وذكر حلمي مرسي، وكيل نقابة المحامين السابق في السويس، أنه حال قبول سامح عاشور للاستقالة، أو رفض الرد خلال 15 يوما، سيتم إعلان التشكيل الجديد للمجلس، على أن يكون سعيد حسن نقيبا، ومجدي حسين وكيلا للنقابة، وإبراهيم زكي وكيلا للنقابة، وعمرو غريب أمينا للصندوق، والأعضاء الجدد الذين سيتم تصعيدهم ليحلوا مكان المستقيلين هم: حلمي مرسي، أحمد كامل السمان عن محكمة الأربعين الجزئية، وخالد عبدالستار عن محكمة السويس الجزئية، ومجدي عاشور على مقعد الشباب.
كان خمسة اعضاء بمجلس النقابة تقدموا باستقالتهم، بسبب المخالفات المالية بالنقابة الفرعية في السويس، وفقا لما أقره الجهاز المركزي للمحاسبات، والمتمثلة في عدة أمور أهمها عدم توريد الشيكات المدفوعة لحساب النقابة بالبنك، وتحفظ نقيب المحامين بالسويس على عهدة الدمغة التي يفترض أن تكون بحوزة موظف التحصيل، فضلا عن فردية القرارات دون الرجوع إلى أعضاء مجلس النقابة.

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