بدء تدشين 10 هناجر جديدة بمشروع مدينة دمياط للأثاث

دمياط – محمد إبراهيم:

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، في تصريح صحفي إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدأت إنشاء 10 هناجر جديدة بمدينة الأثاث، تضم عددًا من الورش الصغيرة والمتوسطة، تزامنًا مع أعمال رصف الطرق الداخلية بالمدينة بالطبقة الإسفلتية، عقب الانتهاء من تجهيز هنجرين أحدهما يضم ورش صغار الصناع والثاني يتكون من المركز التكنولوجي وقاعات اجتماعات وتدريب ومعامل.

وتضم مدينة دمياط للأثاث 21 مكونا رئيسيا على مساحة 331 فدانا، بها مجموعة من الورش المتوسطة والصغيرة الحجم على مساحة 72.15 فدان، بينما تقام المصانع الكبيرة على مساحة 49.49 فدان، ومجمع المعارض على مساحة 20.94 فدان، ومجمع الصناعات التكميلية على 9.76 فدان، ومجمع الخدمات الحكومية على مساحة 4.62 فدان، إلى جانب مجمع الخدمات إدارية على مساحة 4.23 فدان.

ويتضمن المشروع بناء فندق وقاعة المؤتمرات الكبرى، وإنشاء محطة بنزين على مساحة فدانين، ومبان للمؤسسات المالية والمصرفية، فضلا عن مجمع لمحلات بيع المستلزمات، ومستشفى على مساحة 1.56 فدان.