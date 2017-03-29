فرنسا: اتهام زوجة فيون رسميا في قضية فساد

باريس (أ ف ب)

وجّه القضاء الفرنسي إلى بينيلوب فيون، زوجة مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية فرنسوا فيون، مساء الثلاثاء الاتهام في قضية وظائف وهمية شغلتها ولا سيما في الجمعية الوطنية، كما أفاد مصدر قضائي.

وقال المصدر أن قضاة التحقيق وجهوا إلى فيون تهم "التآمر واخفاء اختلاس أموال عامة" و"التآمر وإخفاء استغلال مملكات عامة" و"إخفاء احتيال خطير"، لتصبح ثالث شخص يوجه إلى الاتهام في هذه القضية بعد زوجها وخلفه في الجمعية الوطنية مارك جولو.

وبحسب مصدر مطلع على التحقيق فان فيون، البريطانية المتحدرة من مقاطعة ويلز والبالغة حاليا 61 عاما، خضعت لاستجواب من قبل قضاة التحقيق استمر ساعات عديدة.

ورفض المصدر الادلاء بأي تفاصيل إضافية.

وبدأت التحقيقات في هذه القضية بعد نشر صحيفة "لوكانار انشينيه" في 25 يناير معلومات عن توظيف فيون زوجته مساعدة برلمانية له عندما كان نائبا في وظيفة تقاضت مقابلها 500 ألف يورو بين عامي 1998 و2007.

وقانونا، لا يعتبر ذلك غير مشروع لان العديد من البرلمانيين الفرنسيين يوظفون أقارب لهم. لكن الاشتباه بتوظيف وهمي وحجم المبالغ التي تقاضتها من الأموال العامة (680 الف يورو) فتحا باب التحقيقات على مصراعيها.