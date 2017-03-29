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غدا.. وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى أنقرة ومنها إلى بروكسل

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غدا.. وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى أنقرة ومنها إلى بروكسل غدا.. وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى أنقرة ومنها إلى بروكسل

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وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون

واشنطن (أ ش أ)
يتوجه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، إلى العاصمة التركية أنقرة، غدا الخميس للقاء ‏الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسئولين آخرين رفيعين بالحكومة، ‏ليواصل بذلك حوار الولايات المتحدة رفيع المستوى مع حليفتها في الناتو.‏

وجاء في بيان صحفي، اليوم الأربعاء لمارك تونر نائب المتحدث باسم الخارجية الامريكية أن ‏تيلرسون "سيؤكد مجددا دور تركيا المهم في ضمان الاستقرار بالمنطقة، كما سيناقش ‏الطريقة التي ستمضي بها حملتنا لهزيمة داعش في سوريا والعراق".‏

وأضاف البيان بأن تيلرسون سيزور في ‏اليوم التالي الجمعة 31 مارس، حلف الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل.‏

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