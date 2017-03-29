غدا.. وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى أنقرة ومنها إلى بروكسل

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون
واشنطن (أ ش أ)
واشنطن (أ ش أ)
يتوجه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، إلى العاصمة التركية أنقرة، غدا الخميس للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسئولين آخرين رفيعين بالحكومة، ليواصل بذلك حوار الولايات المتحدة رفيع المستوى مع حليفتها في الناتو.
وجاء في بيان صحفي، اليوم الأربعاء لمارك تونر نائب المتحدث باسم الخارجية الامريكية أن تيلرسون "سيؤكد مجددا دور تركيا المهم في ضمان الاستقرار بالمنطقة، كما سيناقش الطريقة التي ستمضي بها حملتنا لهزيمة داعش في سوريا والعراق".
وأضاف البيان بأن تيلرسون سيزور في اليوم التالي الجمعة 31 مارس، حلف الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل.
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