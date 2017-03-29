7 عادات خاطئة بعد تناول الطعام تسبب لكي السمنة

سمر العشري

يرتكب الكثيرون أخطاء صحية نتيجة ممارسة العادات المتوارثة التي تؤثر على الصحة والوزن. وفي هذا الإطار، تعدد اختصاصية التغذية والصحة العامة لانا الزيلع أبرز العادات الخاطئة الشائعة بعد تناول الوجبات في ما يلي:



1- تناول الفاكهة

يتناول معظمنا الفاكهة بعد الانتهاء من الوجبة مباشرة ظًّنًّا أنها سريعة الهضم، فقد أوضح الباحثون أن الطعام، يبقى بعد وصوله إلى المعدة ساعة أو ساعتين لإكمال عملية الهضم. في هذا الوقت، تتمدد المعدة لاحتواء الطعام، والاستمرار في أكل الفاكهة، في فترة "الذروة" هذه، سوف يزيد العبء على المعدة. وعلاوة على ذلك، فإن الفاكهة تحتوي على كمية كبيرة من الأحماض والسكر والجلوكوز والفركتوز، والنشا التي من شأنها أن تبطئ حركة جهاز الهضم. لذا، يوصي الخبراء بتناول الفاكهة بعد ساعة على الأقل من الوجبة.



2- الاستلقاء

بعد تناول الطعام، يشعر الناس غالبًا بالنعاس والكسل، يعود تفسير ذلك إلى تركز كمية الدم حينها بشكل كبير على جهاز الهضم فتقل كمية الدم في الدماغ بشكل ملحوظ. فيشعر الدماغ والأعضاء الأخرى بالنعاس.

ومع ذلك، فإن النوم مباشرة بعد تناول الطعام، يضع عقلك في حالة من كبت، تليها فترة راحة للجسم، بما في ذلك جهاز الهضم. ونتيجة لذلك، لا يتم هضم الطعام بشكل تام. وتهاجم البكتيريا الأطعمة المتبقية في الجهاز الهضمي ، مما يسبب اضطرابات في المعدة والمسالك المعوية.



3- ممارسة التمرينات الرياضية

تتسبب ممارسة الرياضة بعد تناول الطعام بآلام المعدة، ففي فترة ساعة إلى ثلاث ساعات، يخصص الدم في جهاز الهضم لمعالجة الطعام. عند ممارسة الرياضة في هذه الفترة، تتركز كمية الدم في العضلات، مما يؤدي إلى عدم كفاية الدم في جهاز الهضم. وبالتالي يؤثر على وظيفة المعدة.



4- التدخين

أظهرت دراسة سريرية أن سرعة الدورة الدموية تزيد بعد تناول الطعام. مدخنو السجائر في هذا الوقت، ستدخل كمية هائلة من المواد السامة من السجائر إلى الدم بشكل أسرع 10 مرات من المعتاد. إذا استمرت هذه الحالة، يمكن أن يحصل اضطراب في وظيفة المعدة، إضافة إلى منع نشاط البنكرياس والتسبب في آلام المعدة، وأمراض الرئة وأمراض القلب.



5- شرب الشاي

يجب الانتظار 30 دقيقة بعد تناول وجبة لشرب كوب من الشاي الساخن، لأن التانين في الشاي سوف يتحد مع البروتين، وفيتامين "بي 1" والحديد في الأطعمة مشكلًا صعوبة في امتصاص المركبات. إلى جانب ذلك، فالثيوسين والتانين الموجودان في الشاي يمنعان إفراز العصارة المعدية وعصارة الأمعاء.



6- الاستحمام

تتسبب عملية فرك الجسم بتوسع الأوعية الدموية في الجلد فتقل كمية الدم في جهاز الهضم؛ لأن الدم سيتدفق إلى الأطراف. هذا الوضع سيؤخر عملية الهضم ، مما سيؤثر سلبًا على المعدة.



7- شرب الماء

ينصح بشرب كمية وافرة من الماء باستمرار ولكن ليس مباشرة بعد تناول وجبة. فالماء يخفف من إنزيمات الهضم، مما يبطئ عملية الهضم. وبمجرد الانتهاء من الوجبة، يجب الانتظار لمدة 15 دقيقة على الأقل قبل شرب الماء.

يوصي خبراء الصحة بتناول وجبة العشاء على الأقل قبل ساعتين من الذهاب إلى السرير مع الاعتدال في تناول الطعام وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين.



وفيما يلي أهم النصائح الصحية:

• شرب كوب من الماء الفاتر قبل 30 دقيقة من الوجبة للمساعدة على الهضم. إضافة إلى أن الماء الدافئ يساعد على تكسير الطعام في المعدة، وبالتالي يساعد الجسم على امتصاص المواد المغذية.

• المشي مسافة قصيرة، بعد العشاء وقبل الذهاب إلى السرير، لمدة 15 إلى 20 دقيقة سيرًا على الأقدام بالقرب من المنزل أو داخله.

المصدر:سيدتي

شبكةعيونالإخبارية

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