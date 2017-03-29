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وزيرة الهجرة تلتقي بوفد من المعلمين المصريين بالكويت لبحث مشاكلهم

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مصراوي Masrawy

وزيرة الهجرة تلتقي بوفد من المعلمين المصريين بالكويت (1)وزيرة الهجرة تلتقي بوفد من المعلمين المصريين بالكويت (1)

وزيرة الهجرة تلتقي بوفد من المعلمين المصريين بالكويت (2)وزيرة الهجرة تلتقي بوفد من المعلمين المصريين بالكويت (2)

وزيرة الهجرة تلتقي بوفد من المعلمين المصريين بالكويت (3)وزيرة الهجرة تلتقي بوفد من المعلمين المصريين بالكويت (3)

وزيرة الهجرة تلتقي بوفد من المعلمين المصريين بالكويت (4)وزيرة الهجرة تلتقي بوفد من المعلمين المصريين بالكويت (4)

وزيرة الهجرة تلتقي بوفد من المعلمين المصريين بالكويت (5)وزيرة الهجرة تلتقي بوفد من المعلمين المصريين بالكويت (5)

وزيرة الهجرة تلتقي بوفد من المعلمين المصريين بالكويتوزيرة الهجرة تلتقي بوفد من المعلمين المصريين بالكويت

وزيرة الهجرة تلتقي بوفد من المعلمين المصريين بالكويت (7)وزيرة الهجرة تلتقي بوفد من المعلمين المصريين بالكويت (7)

وزيرة الهجرة تلتقي بوفد من المعلمين المصريين بالكويت (8)وزيرة الهجرة تلتقي بوفد من المعلمين المصريين بالكويت (8)

وزيرة الهجرة تلتقي بوفد من المعلمين المصريين بالكويت (9)وزيرة الهجرة تلتقي بوفد من المعلمين المصريين بالكويت (9)

وزيرة الهجرة تلتقي بوفد من المعلمين المصريين بالكويت (10)وزيرة الهجرة تلتقي بوفد من المعلمين المصريين بالكويت (10)

وزيرة الهجرة تلتقي بوفد من المعلمين المصريين بالكويت (11)وزيرة الهجرة تلتقي بوفد من المعلمين المصريين بالكويت (11)

كتبت - نورا ممدوح :

التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، بعدد من المعلمين بالكويت بمقر القنصلية المصرية لعرض مشكلاتهم، بحضور السفير ياسر عاطف سفير بالكويت، والسفيرة هويدا عصام قنصل مصر بالكويت، والنائب حمدي سعد سليمان النائب عن المصريين بالخارج بالبرلمان، وممثلي وزارات التربية والتعليم و التعليم العالي والصحة.

وأكدت الوزيرة، بحسب بيان اليوم الأربعاء، أن زيارتها الحالية للكويت تأتي استكمالاً لجهود الدولة للسعي لحل مشاكل المواطنين بالخارج، مؤكدة أن هناك تنسيق وتكامل في الجهود الحكومية.

وأضافت الوزيرة، أن مصر تفتح أبوابها دائما لأي مواطن يرغب في العودة لأرض الوطن ،مشيرة الي ان هناك فرص عمل ومشروعات قومية تحتاج لعطاء ابنائنا بالداخل والخارج، مشيرة إلى أنها ستنقل كل الطلبات والمقترحات في لقائها بوزير التعليم الكويتي صباح الغد.

واستعرض المعلمون الحاضرون للاجتماع عددا من المشكلات التي تواجههم، تمثل أبرزها في انهاء الخدمة لعدد منهم، مطالبين بتوسيع عدد الاعفاءات واستمرار العمل للمعلمين مراعاة للظروف الانسانية والأسرية، ومشكلة تخفيض بدل السكن، واقترحوا بديل بتوفير سكن اداري.

وأضاف المعلمون أن عدد المعلمين المصريين بالكويت يبلغ ١٩ألف معلم من بين ٢٤ ألف معلم مغترب.

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