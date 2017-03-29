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مستشار "الإسكان": التنافس على عقارات العاصمة الإدارية سيكون شرسًا كتبت- ندى الخولي: تصوير- نادر نبيل: قال خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية

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مستشار "الإسكان": التنافس على عقارات العاصمة الإدارية سيكون شرسًا كتبت- ندى الخولي: تصوير- نادر نبيل: قال خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية مستشار "الإسكان": التنافس على عقارات العاصمة الإدارية سيكون شرسًا كتبت- ندى الخولي: تصوير- نادر نبيل: قال خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية

مصراوي Masrawy

خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون

كتبت- ندى الخولي:
تصوير- نادر نبيل:
قال خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إنه خلال عامين فقط، سيظهر التنافس بين 18 وزارة في الطلب على الأراضي والوحدات السكنية في العاصمة الإدارية.

أما عن المنافسة بين المطورين والأفراد للحصول على المنتجات العقارية، فوصفها عباس بـ"الشرسة"، خلال مشاركته في مؤتمر "سيتي اسكيب" العقاري، اليوم الأربعاء.

وقال عباس إن عدم قبول المطور لاشتراطات اي طرح للأراضي، يعني أن الطرح به مشكلة، وأن الطرح لا يلبي احتياحات السوق، وأن هذا لا يعني أن العاصمة لم تدرس الطرح بشكل جيد؛ ولكن سيكون هناك طرح جديد بشكل مختلف، وسيكون منها شراكات مع المطورين.

من جانبه، قال عاصم الحزار، رئيس الهية العامة للتخطيط العمراني، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لا تستطيع تلبية الطلب على الوحدات السكتية التي يحتاجها السوق وحدها، من مطور عقاري لمطور عمراني، مشيرا إلى أن المشكلة في إيجاد فرص عمل في أماكن السكن الملائم، مفسرا "فالزراعة والصناعة هي عمران يوفر سكن وفرص عمل، وهو أمر ضروري وهام لأن في الوقت الحالي، لم تعد مساحة المعمور المقدرة بـ7% التينعيش عليها قادرة على إعالة المصريين".

وأضاف الحزار "أصبحنا نحتاج لتنمية المعمور في مساحات جديدة لتكون قادرة على توفير فرص عمل وسكن ملائم.

وقال الجزار، إن المركز الجديد للمال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة سيسحب كثير من الأنشطة الاقتصادية في القاهرة، ولكنه لن يحول دون أن تقوم العاصمة بدورها التاريخي والثقافي.

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