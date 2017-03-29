شكري يشارك في اجتماع رباعي بالأردن لدعم عملية السلام

القاهرة (مصراوي)

شارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع رباعي يضم الأردن وفلسطين والاتحاد الأوروبي صباح اليوم الأربعاء بالبحر الميت.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد ابو زيد - على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- إن الاجتماع بمبادرة أردنية لدعم عملية السلام.

شارك في الاجتماع وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، وصائب عريقات أمين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كبير المفاوضين الفلسطينيين بالإضافة إلى فدريكا موجريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي.

يأتي هذا اللقاء قبيل انطلاق أعمال القمة العربية فى دورتها ال 28 والتي تنعقد اليوم الأربعاء بالأردن بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.