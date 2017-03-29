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رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة لمناقشة الموازنة العامة

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رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة لمناقشة الموازنة العامة رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة لمناقشة الموازنة العامة

مصراوي Masrawy

المهندس شريف إسماعيل

كتب محمد غايات:

يترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي لمناقشة الموازنة العامة، والتي يصل حجم الإنفاق فيها إلى 1.2 ترليون جنيه، وناتج محلي 4.1 ترليون.

كما يناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد، خاصة مستجدات أزمة التغذية المدرسية، والإجراءات اللازمة لحماية وسلامة الطلاب من اي أضرار.

كما يناقش المجلس توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين والاستعداد لشهر رمضان، والتأكد من توافر السلع بكميات كافية في منافذ البيع.​

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مصراوي Masrawy

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