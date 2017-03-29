رئيس "حقوق الإنسان بالنواب" يغادر إلى إيطاليا لبحث مواجهة الإرهاب

كتب - طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، متجها إلى روما في زيارة تستغرق عدة أيام بدعوة من مجلس الشيوخ الإيطالي لبحث التعاون في مواجهة الإرهاب .

وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة مقدمة من مجلس الشيوخ الإيطالي للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، وفى إطار جولة اللجنة في عدة دول لعرض حقيقة الأوضاع ودعم جهود مكافحة الإرهاب.

وكان النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أكد في وقت سابق أن اللجنة تستعد لنشاط خارجي مكثف بالخارج لمناقشة ملف حقوق الإنسان والأوضاع السياسية والاجتماعية وتجربة مصر في مكافحة الإرهاب.