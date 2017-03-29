وصول السيسي مقر انعقاد القمة العربية.. والملك عبد الله في استقباله

القاهرة - مصراوي:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقر انعقاد القمة العربية الثامنة والعشرين، في منطقة البحر الميت بالأردن، اليوم الأربعاء.

وكان الملك عبد الله الثاني ملك الأردن في استقبال الرئيس السيسي، لدى وصوله مقر انعقاد القمة العربي.

وتنطلق القمة العربية بحضور لافت من القادة العرب، ومشاركة ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية.

وتبحث القمة، التي تعقد وسط إجراءات أمنية مشددة، مجمل القضايا والملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتطورات الخاصة بالأزمات في سورية وليبيا واليمن، وكذلك العلاقات مع إيران.

ويشارك أيضا في القمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ومسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، ورئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن "إعلان عمان" المرتقب صدوره عن القمة العربية "سيتضمن مطالبة المجتمع الدولي بالالتزام بالشرعية الدولية فيما يتعلق بوضع مدينة القدس، واعتبار نقل سفارة أي بلد إليها بمثابة اعتداء على القوانين والقرارات الأممية، مثلما هو اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني".