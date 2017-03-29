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60 مصابًا بفيروس "سي" في قرية بأسوان.. ومدير الطب الوقائي: نستخدم كواشف "اللعاب" لأول مرة

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مصراوي Masrawy

60 مصابًا بفيروس سي في قرية بأسوان60 مصابًا بفيروس سي في قرية بأسوان

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أسوان ـ إيهاب عمران:

بدأت محافظة أسوان، اليوم الأربعاء، إجراءات المسح الشامل للاكتشاف المبكر لفيروس سي، ضمن مشروع "نحو خالية من فيروس سي"، الذي تطبقه وزارة الصحة في 9 محافظات.
وقال الدكتور مصطفى أبوالمجد، مدير إدارة الطب الوقائي بأسوان، إن المديرية وضعت خطة لإجراء مسح شامل لجميع مواطني أسوان خلال عام 2017، وبدأت التنفيذ في قرية أبو الريش بحري، وأخذ عينات من 1400 مواطن من أهالي القرية في الفئة العمرية من 18 سنة فما فوق, حيث ثبتت إيجابية 60 حالة.

وأضاف الدكتور أحمد محمد محمود، مدير إدارة مكافحة الفيروسات الكبدية بأسوان، أن فكرة المسح الشامل مهمة جدا، لأن الاكتشاف المبكر للمرض يجعل نسب الشفاء أكثر من 90%، مناشدا الأهالي المشاركة وعدم الخوف، خصوصا وأن الوزارة تطبق لأول مرة أخذ العينات من اللثة باستخدام كواشف سريعة، بدلا من الدم.

وأكد مدير إدارة مكافحة الفيروسات: "لا نقف عند حد المسح واكتشاف المرض ولكننا نقدم العلاج لكل الحالات التي تثبت إصابتها، بالمجان، وكل المطلوب من المواطنين الاستجابة لفرق العمل التي ستجوب قرى المحافظة".

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