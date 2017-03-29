"رجيم الليمون" يضمن خسارة 6 كيلوغرامات في شهر

سمر العشري

توصّلت دراسة صادرة عن "مايو كلينيك" بالولايات المتحدة أخيرًا، إلى أن شرب كوب من عصير الليمون الدافئ في الصباح الباكر على الريق، يُنشّط الكبد، ويدفعه إلى التخلّص من السموم، ما يساعد في هضم الطعام المتناول على مدار اليوم. وقد وضع الباحثون نتيجة لما تقدّم، حميةً تقوم على عصير الليمون الحامض، ووجبات معدّة من الـ"بروتين" خالي الدسم، مع الخضراوات والفاكهة، وذلك بهدف إنقاص من 4 إلى 6 كيلوغرامات في الشهر، بدون مضاعفات.



مكوّنات الحمية

| في الصباح الباكر: كوب من عصير الليمون الدافئ، حال الاستيقاظ.

يُعدّ العصير المذكور عبر إضافة عصير ثمرة من الليمون الحامض، إلى ثلاثمائة ميلليليتر من الماء المفلتر الدافئ ومقدار قليل من التوابل الحارة (اختياري). وفي هذا الصدد، يؤكّد خبراء التغذية أن الحصول على القدر الأكبر من عصير ثمرة الليمون، يتمّ بعد نقع الليمون قبل استخدامه، في كمّ من الماء الدافئ لبضع دقائق. كما يُنصح قبل عصر الثمرة بالضغط عليها وتحريكها باليد للأمام وللخلف لمرّات، وذلك على سطح صلب، كمنضدة المطبخ.

من جهةٍ ثانيةٍ، إن إضافة التوابل الحارّة، كالزنجيبل مثلًا، إلى العصير المذكور، تُنشّط عمليّة الأيض الحراري والتمثيل الغذائي.

| الفطور: بعد نصف ساعة من شرب عصير الليمون، يتمّ موعد الفطور، على أن يحوي كوبًا من الزبادي قليل أو خالي الدسم، مع بعض ثمرات الفاكهة الطازجة (التوت والمشمش والفراولة والكريز) والقليل من اللوز النيء غير المملّح، بالإضافة إلى ثمرة من التفّاح أو الكمثرى.

| وجبة خفيفة: عند منتصف النهار، أي حوالى الثانية عشر ظهرًا، يمكن شرب كوب من عصير الليمون البارد مع النعناع. وبعد ربع ساعة، يُنصح بتناول ثمرة موز وحفنة من المكسّرات العضوية.

| الغداء: سمكة مشوية أو مسلوقة، مع إضافة عصير الليمون الحامض عند الأكل، أو شريحة من صدر الدجاج منزوعة الجلد، مع كمّ مشبع من الحبوب المسلوقة (الفاصولياء الحمراء أو اللوبياء الجافّة أو الأرز البنّي أو معكرونة الحنطة السوداء)، وشريحة من الخبز الأسمر الكامل.

| الخامسة مساءً: كوب من الشاي الأخضر بالليمون. وبعد مضي عشر دقائق، يمكن تناول حفنة من المكسّرات النيئة غير المملّحة، أو قطعة من الـ"كيك" قليل الدسم.

| العشاء: طبق كبير من السلطة الخضراء (البندورة والخيار والخس وحبوب الفاصولياء الحمراء والتونا) مع تتبيلة مُعدّة من عصير الليمون الحامض والتوابل (الفلفل الأسود والكمّون...)، وإضافة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وثانية من خلّ التفّاح، وسلطانيّة من شوربة الخضراوات المسلوقة أو شوربة الشوفان أو شوربة البندورة. ويمكن استبدال طبق كبير من الخضراوات المسلوقة بالشوربة.

| قبل النوم بساعتين: كوب من عصير الليمون الدافئ، مضافًا إليه القليل من العسل الطبيعي، وذلك بهدف التخفيف من حرقة الفؤاد أثناء النوم.

يُسمح بشرب كمّ مفتوح من الشاي الأخضر منزوع الـ"كافيين" ومشروبات الأعشاب (النعناع واليانسون والزنجيبل) خلال اليوم، شريطة عدم إضافة السكر الأبيض إليها، بالإضافة إلى ما لا يقلّ عن ليترين من الماء، يوميًّا.

المصدر:سيدتي

شبكةعيونالإخبارية

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