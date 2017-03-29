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بالصور.. لن تصدقوا من هو زوج إنعام سالوسة ومن هي الفنانة ابنتها!

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بالصور.. لن تصدقوا من هو زوج إنعام سالوسة ومن هي الفنانة ابنتها! بالصور.. لن تصدقوا من هو زوج إنعام سالوسة ومن هي الفنانة ابنتها!

يحفل العالم العربي بالكثير من الزيجات الفنيّة التي تشغل فضول الجمهور، إلّا أن بعضها ما يزال خارج الأضواء، ومن أبرزها زواج الفنّانة القديرة إنعام سالوسه من المخرج المسرحي المصري سمير العصفوري صاحب "العيال كبرت".
 
وأثمر زواج العصفوي من سالوسه المخرجة تغريد العصفوري التي قدّمت الجزء الثالث من فيلم "تامر وشوقية" وأعمال أخرى.
 
وشاركت سالوسه (76 عاماً) في العديد من الأعمال المسرحية للمسرح الجامعي لكلية الآداب بجامعة "عين شمس" حيث كانت تدرس، وبعد تخرجها التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية.
 
ومن أشهر أعمالها في الدراما التليفزيونية، مسلسلات "ليالي الحلمية" بأجزائه، "اللقاء الثاني"، "امرأة من زمن الحب"، "يا رجال العالم اتحدوا"، "عائلة الحاج متولي".
 
وشاركت في عدد كبير من الأفلام السينمائية من أهمها "موعد على العشاء"، "الإرهاب والكباب"، "النوم في العسل"، "همام في أمستردام"، "عسل أسود".
 
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المصدر : لها

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