للرجال فقط.. يجب عليك تدليك قدمك قبل النوم لهذه الأسباب

كثير منا يعانى من عدم القدرة على النوم، بالإضافة إلى الشعور بالتوتر والقلق خلال النوم، ولا يوجد علاج فعال للتخلص من تلك الأمور، مما يجعلنا نستيقظ فى الصباح ولا نكون على قدر عالى من الطاقة

ووفقًا لما نشره موقع "هيلث" الأمريكي، فان الحل الأمثل للتخلص من مشاكل صحية خطيرة هو تدليك القدم قبل النوم بساعة واحدة، وذلك للتخلص من التوتر والقلق والإجهاد الذي نعانى منه طوال اليوم، بالإضافة إلى تقوية الرغبة الجنسية لدى الرجال.

كما يعمل تدليك القدمين قبل النوم بساعة واحدة على تحسين الدورة الموية لدي الرجال ويقي من المشاكل المتعلقة بالأعضاء التناسلية، علاوة على التخلص من تشنجات الساقيين، كما يقلل من وجع الأسنان ويحمي من تلف خلايا المخ، وسرطان البروستاتا لدي الرجال.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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