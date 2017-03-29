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اعرف ماذا يحدث فى الجسم عند "الزغزغة" يجعلنا نضحك

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اعرف ماذا يحدث فى الجسم عند "الزغزغة" يجعلنا نضحك اعرف ماذا يحدث فى الجسم عند "الزغزغة" يجعلنا نضحك
سؤال يطرح نفسه ونسأله كثيرا بلا إجابة، لماذا نشعر بحالة هسترية من الضحك عند الدغدغة من شخص مختلف عنا، وعندما نحاول القيام بذلك لأنفسنا لا نضحك؟
 
عندما يلمسك أحد من أجل الدغدغة، بحسب ما ذكرته "BBC" البريطانية، ترسل النهايات العصبية تحت الطبقة العليا من الجلد إشارات كهربائية إلى الدماغ، حيث إنه عندما نتعرض لهذا الفعل تلتقط القشرة الحسية الجسدية الإشارات لتتعامل مع الضغط الذى يحدث، ولكن القشرة الحزامية الأمامية فى المخ تحلل أيضا الإشارات، وهذه الجزئية من المخ تتحكم فى المشاعر الممتعة والسارة.
 
ويعتقد علماء الأعصاب أننا نضحك عند الدغدغة لأن الجزء من المخ الذى يخبرنا أن نضحك عند اختبار لمسة بسيطة، هو نفسه الذى يخبرنا أن نتوقع الإحساس المؤلم، ويعتبر رد الفعل بالضحك هى وسيلة دفاعية عند لمس الأماكن الحساسة التى ترسل إشارات فى جسمنا عند الدغدغة، وهى مناطق تحت الذراع وبالقرب من الحلق وفى أسفل القدم.
 
وأخيرا لماذا لا يمكننا أن نضحك عند دغدغة أنفسنا؟ ذلك ببساطة لأن المخيخ الذى يوجد فى المنطقة الخلفية من المخ، يخبرك أنك ستدغدغ نفسك، وبالتالى لا يضيع المخ وقته فى التعامل مع الإشارات التى ترسلها الدغدغة، وهناك معلومة علمية أننا لسنا الوحيدين الذين نضحك عند الدغدغة ولكن أيضا الغوريلا والفئران يضحكون أيضا.
 
المصدر : اليوم السابع

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