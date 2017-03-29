لأول مرة│تعيين امرأة في منصب المتحدث الإعلامي للبترول

التحرير

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علمت "التحرير" من مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وافق على تعيين ماجدة زغلول مدير إدارة الإعلام بوزارة البترول متحدثًا رسميًا باسم الوزارة بعد بلوغ حمدي عبد العزيز وكيل أول الوزارة لشئون الإعلام سن التقاعد أول أبريل المقبل.

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وتعتبر المرة الأولى التي يتم اختيار سيدة لتولي منصب المتحدث الإعلامي باسم وزارة البترول بعد مسيرة حافلة للمتحدث الحالي حمدي عبد العزيز استمرت لقرابة أكثر من 20 عام، تمكن خلالها من تقديم كافة المعلومات وتسهيل وتزليل أية مشاكل أو شكاوى تواجه مندوبي الوزارة، بالإضافة لتمتعه بإحترام وتقدير جميع صحفي الوزارة المكلفين بتغطية أخبارها وأحداثها.