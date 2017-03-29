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ننشر قرار المالية بشأن اعتماد أرباح وخسائر فروق العملة لـ 2016

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ننشر قرار المالية بشأن اعتماد أرباح وخسائر فروق العملة لـ 2016 ننشر قرار المالية بشأن اعتماد أرباح وخسائر فروق العملة لـ 2016

التحرير

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أصدرت وزارة المالية، قرارًا خاصًا - باحتساب فروق تدبير العملة عند تحديد وعاء ضريبة الدخل عن عام 2016.

أوضح القرار الذي حصلت "التحرير"، على نسخة منه، أن يكون احتساب فروق العملات بنحو 15% للفترة من يناير حتى شهر يونيو، ونحو 40% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، ونحو 60% خلال شهر أكتوبر.

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نص القرار أيضًا - على "أن يعمل به عند محاسبة المنشأت التي يستلزم نشاطها التعامل في العملة الأجنبية، وخاصة الاستيراد والتصدير"، مشترطًا أن تكون هذه الفروق مرتبطة بالنشاط ولازمة لمزاولته ويطبق على جميع المعاملات الخاصة بالمنشأت والشركات عن الفترات الزمنية الموضحة، ويسرى من تاريخ نشره، كما أنه يلغي كل ما يخالف ذلك.

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التحرير

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