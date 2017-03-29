ننشر نص مواد الدستور المتعارضة مع تعديلات قانون «السلطة القضائية»

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فى الوقت الذى تتصاعد فيه أزمة تمرير مجلس النواب لمشروع قانون "اختيار رؤساء الهيئات القضائية"، كشفت مصادر قضائية مطلعة عن المواد الدستورية التى استند إليها القضاة فى رفض تعديل قانون السلطة القضائية، ما يدفعهم للطعن على المشروع افلجديد أمام المحكمة الدستورية فى حال إقراره بشكل نهائى.

وقالت المصادر فى تصريحات صحفية، إن المواد التى خالفها التعديل الجديد هى المواد رقم 5 و94 و139 و184 و185 من الدستور والتى تنص، على:

المادة (5): يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور.

المادة (94) : سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.

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المادة (139) : من الدستور رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به.

المادة (184) : السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقًا للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم.

المادة (185) : تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.