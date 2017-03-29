أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة اليوم

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شهدت أسعار الخضروات ارتفاعًا ملحوظًا بسوق الجملة اليوم الأربعاء، لتسجل الطماطم نحو 4 لـ5.5 جنيه للكيلو، بينما سجلت البطاطس نحو 3.5 لـ4.5 جنيه للكيلو.

بينما سجلت الكوسة نحو 2.75 لـ 4 جنيهات للكيلو، و البامية نحو 25 لـ30 جنيهًا للكيلو، والبسلة بنحو 3.5 لـ 4.5 جنيه، والسبانخ سجلت نحو 3 جنيهات، فيما سجل الفلفل الألوان نحو 9 لـ13 جنيهًا، والفلفل الرومي نحو 6 لـ9 جنيهات، و الخيار البلدى نحو 3.5 لـ4 جنيهات.

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فيما شهدت أسعار الفاكهة أيضًا ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار، ليسجل البرتقال البلدي نحو 4 لـ5 جنيهات، والسكري نحو 5 لـ6 جنيهات، و اليوسفي 4 لـ6 جنيهات.

أما التفاح الأمريكى الإيطالي، فقد سجل نحو 12 لـ15 جنيهًا، والتفاح الجولدن نحو 10 لـ14 جنيه، والتفاح السوري اللبناني نحو 10 لـ14 جنيه.