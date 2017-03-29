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وزير الزراعة يبحث مع سفير ألمانيا تطوير حدائق الحيوان والأسماك

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وزير الزراعة يبحث مع سفير ألمانيا تطوير حدائق الحيوان والأسماك وزير الزراعة يبحث مع سفير ألمانيا تطوير حدائق الحيوان والأسماك

التحرير

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بحث الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع السفير الألماني يوليوس جورج، سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين، فضلًا عن استعراض عدد من مشروعات التعاون التي من المقرر التباحث حولها خلال زيارة وزير الزراعة الألماني إلى في أبريل المقبل.

وقال وزير الزراعة، خلال لقاءٍ بالسفير الألماني والوفد المرافق له، بحضور قيادات الوزارة المعنيين، داخل ديوان عام وزارة الزراعة بالدقي، إنه تمت الإشارة خلال الاجتماع، إلى أن لدى مصر حاليًا مشروعين زراعيين قوميين تهتم بهما القيادة السياسية، وهما مشروع 1.5 مليون فدان، باعتباره مشروعًا زراعيًا صناعيًا عمرانيًا متكاملًا سيغير خريطة مصر الزراعية، والمشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية والتي ستكون لها أهمية كبرى سواء في مجال التصدير أو بالنسبة للسوقق المحلية.

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أشار البنا - إلى التباحث حول التعاون في مجال مشروعات الاستزراع السمكي وتطوير المزارع السمكية، وتنمية الثروة الحيوانية، فضلًا عن خطط مصر للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، واستنباطط أصناف جديدة من المحاصيل ذات استهلاك أقل في مياه الري.

أوضح وزير الزراعة، أنه سيناقش خلال لقائه مع نظيره الألماني في أبريل المقبل، إمكانية التعاون في هذه المشروعات، لافتًا إلى أن تلك الزيارة ستكون فرصة جيدة للوصول إلى صيغة تعاون مشترك تسهم في تحقيق تنمية زراعية شاملة، متابعًا: "تم التأكيد للسفير الألماني لأهمية التعاون في تطوير حديقة الأسماك بالزمالك، وحديقة الحيوان بالجيزة، باعتبارهما قطعتين من التراث القديم، والتي تبدى مصر اهتمامًا كبيرًا بهما خلالل الفترة المقبلة، لاستعادة وجهتهما الحضارية، وتنشيط السياحة الزراعية في مصر".

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