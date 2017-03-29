يورومونيتور إنترناشونال: سوق التمويل العقاري المصري يتصدر الأسواق العالمية

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أكد أحدث تقرير صادر لشركة يورومونيتور إنترناشونال، وهي شركة متخصصة في أبحاث السوق، أن سوق التمويل العقاري المصري يتصدر الأسواق العالمية، مرجعًا ذلك إلى الطلب المحلي المتزايد على العقارات بداخل مصر وتليها دولتي الجزائر ونيجيريا.

وتوقع "التقرير" أن يشهد قطاع التمويل العقاري في مصر نسبة نمو تقدر بنحو 18.99% خلال عام 2017 الجاري، مع توقعات بأن تمتلك ما يقرب من 300 ألف اسرة وحدات سكنية عن طريق آلية التمويل العقاري خلال العام الجاري.

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وأشار إلى أن الزيادة السكانية الأكبر بين مدن العالم تتركز في دول أفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما أدى إلى ارتفاع الطلب على السكن والتوسع في خدمات البنية التحتية والتمويل العقاري بهذه الدول لتقليص الفجوة بين الطلب المتزايد على الإسكان في مقابل نقص المعروض من الوحدات السكنية.

وأوضح التقرير أن اتجاه محافظة القاهرة – العاصمة الرئيسية – إلى زيادة سكانية تقدر بنصف مليون نسمة خلال العام الجاري، تمثل الزيادة السكانية الأكبر بين مدن العالم، حيث يبلغ عدد سكان القاهرة الكبرى نحو 92 مليون نسمة، وهو ما يعد سببًا رئيسيًا في ارتفاع الطلب على السكن.