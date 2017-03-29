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فيديو| الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 30

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فيديو| الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 30 فيديو| الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 30

التحرير

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قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا، ليسود طقس مائل للحرارة على الأنحاء كافة نهارًا، بارد ليلا.

وأوضح الخبراء، خلال ما عرضه برنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "on live" أنه ستتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.

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وسجلت درجات الحرارة على القاهرة، العظمى 30 والصغرى 16، والإسكندرية 15/27، ومطروح 11/22، والغردقة 20/30، وشرم الشيخ 20/28، والإسماعيلية 13/31، وبورسعيد 17/25، والسويس 15/29.


 

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التحرير

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