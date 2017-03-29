وزير التنمية المحلية يطالب المحافظين بوضع خطط للتنمية

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قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن كل محافظة من محافظات الجمهورية تستطيع أن تضع مخططات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقق طفرة في معدلات التنمية وصنع غد ومستقبل أفضل، مؤكدًا أن تلك المخططات التي ستضعها كل محافظة على حِده، ستكون في الإطار العام لمخططات الدولة للإسراع بالتنمية وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

أضاف الشريف، خلال حضور جِلسة حوارية نظمتها كل من نقابة التجاريين بالقاهرة والجمعية المصرية العلمية للإدارة - تحت عنوان "نحو استراتيجية للتنمية المحلية في مصر ورؤية خارج الصندوق لواقع الحال وتحديات المستقبل"، أن مواطني المحافظات هم الأكثر دراية بكل كبيرة وصغيرة بمحافظتهم وإيجاد الحلول لكل المشاكل والأزمات التي تواجههم، مستدركًا: "نحتاج إلى تغيير البوصلة التي نسير عليها في قطاعات التعليم والإنتاج والبحث عن طرق وأفكار بديلة في المجالات كافة".

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تابع وزير التنمية المحلية: "نحتاج إلى أن ننتج أكثر مما نستهلك ونتعلم ونتميز ونتفوق وننافس ونساعد في تحقيق قيمة مضافة للدولة.. لدينا بعض المعوقات وأولها أن البعض غير متأكد بأنه لا سبيل لذلك سوى العمل الجاد والسير بخطوات أسرع للمساهمة في تحقيق طفرة بميزان المدفوعات وزيادة الصادرات المصرية".

