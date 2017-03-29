اجتماع طارئ بنادي القضاة للرد على تعديلات «السلطة القضائية»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يعقد المجلس الاستشارى لنادي القضاة برئاسة المستشار عبد العزيز أبو عيانة، اجتماعًا طارئًا بعد ظهر اليوم الأربعاء، بمقر النادي النهرى بالعجوزة، لبحث الأزمة التى أندلعت بين القضاة ومجلس النواب عقب إقرار البرلمان لقانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

قال المستشار عبد العزيز أبو عيانة فى تصريح خاص لـ "التحرير"، إن الاجتماع سوف يشهد التباحث وعرض وجهات النظر حول الأزمة الأخيرة، وسوف يخرج الاجتماع الذى يضم رؤساء أندية قضاة الأقاليم على مستوى الجمهورية، ببيان يتضمن موقف القضاة الرافض لمشروع القانون وكذا الخطوات التى يتخذها القضاة خلال الفترة المقبلة لمواجهة أزمة مشروع القانون.

يشارك فى الاجتماع المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى القضاة، مستعرضًا التحركات التي جرت والاتصالات التى أجراها لحل الأزمة.

شاهد أيضا

كان نادى القضاة أصدر بيانا أكد فيه أنه فى حالة انعقاد دائم وعلى تواصل مع مجلس القضاء الأعلى ومؤسسة الرئاسة لحل الأزمة، إعمالاً للمادتين ٥، ١٢٣ من الدستور، وأنه فى سبيل استقلال القضاء فإن جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن.

وتقضى التعديلات التى وافق عليها مجلس النواب بأن يعين رؤساء الهيئات القضائية فى القضاء العادى والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، بقرار من رئيس الجمهورية ويتم اختيار رئيس كل هيئة قضائية من بين 3 من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.