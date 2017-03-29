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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 مارس

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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 مارس أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 مارس

التحرير

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شهدت الذهب، اليوم الأربعاء، استقرارًا نسبيًا، ليسجل عيار 21 نحو 630 جنيهًا للجرام بالمحال التجارية، بينما سجل عيار 24 نحو 720 جنيه للجرام، وعيار 18 سجل نحو 540 جنيه للجرام، عيار 14 سجل نحو 420 جنيه للجرام.

فيما سجلت أوقية الذهب بالأسواق المحلية نحو 22.392 جنيه، والجنيه الذهب نحو 5.040 جنيه، كيلو الذهب نحو 720.000 جنيه.

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و في أسواق المال العالمية، تحركت أسعار الذهب قليلًا ليسجل عيار 24 نحو 724.39 جنيه، وعيار 21 نحو 633.85 جنيه، وعيار 18 نحو 543.30 جنيه، وعيار 14 نحو 422.56 جنيه.

بينما سجلت أوقية الذهب بأسواق المال نحو 22.528 جنيه، والجنيه الذهب نحو 5.071 جنيه، وكيلو الذهب نحو 724.387 جنيه.

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التحرير

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