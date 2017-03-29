اليوم| وزير الرياضة يحسم أزمة انسحاب الزمالك من الدوري

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يعقد خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، جِلسة خاصة مع مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بحضور هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة؛ لإنهاء أزمة انسحاب القلعة البيضاء من الدوري المصري.

يحاول وزير الرياضة، تقريب وجهات النظر بين مرتضى وأبوريدة من أجل استمرار الزمالك في الدوري هذا الموسم دون عثرات أو مشكلات.

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يشار إلى أن أعضاء الجمعية العمومية للزمالك، فوّضوا مرتضى منصور ومجلس الإدارة لاتخاذ اللازم بعد قرار الانسحاب من البطولة، بسبب تغاضي جهاد جريشة، حكم مباراة مصر المقاصة عن احتساب ركلة جزاء صحيحة للفريق الأبيض.