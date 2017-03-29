أخبار عاجلة

شيري ستوديو - الشاعر المبدع / أمير طعيمة ... من محاسب شاطر في بنك إلى شاعر كبير -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... حسن أبو السعود إحتضني في بداياتي وكان سند ليا -
شيري ستوديو - راغب علامة لـ شيرين عبد الوهاب ... إنتي فظيعة وأنا بموت فيكي -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يشعل المسرح بأغنية " شفتك إتلخبطت " -
لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي -
«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية -
وزير القوى العاملة أمام البرلمان: نوفر وظائف للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص -
عيسى: الأزهر يدرس منهج داعش.. وأحاديث البخاري تؤيد ما يحدث للأقباط -
تامر أمين: «شرف أن يكون المواطن مخبرًا لبلده» -
فيديو| تامر أمين: «بدّل ما تبقى إرهابي تحرش أحسن» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

اليوم| وزير الرياضة يحسم أزمة انسحاب الزمالك من الدوري

Google+ Print
اليوم| وزير الرياضة يحسم أزمة انسحاب الزمالك من الدوري اليوم| وزير الرياضة يحسم أزمة انسحاب الزمالك من الدوري

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يعقد خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، جِلسة خاصة مع مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بحضور هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة؛ لإنهاء أزمة انسحاب القلعة البيضاء من الدوري المصري.

يحاول وزير الرياضة، تقريب وجهات النظر بين مرتضى وأبوريدة من أجل استمرار الزمالك في الدوري هذا الموسم دون عثرات أو مشكلات.

شاهد أيضا

يشار إلى أن أعضاء الجمعية العمومية للزمالك، فوّضوا مرتضى منصور ومجلس الإدارة لاتخاذ اللازم بعد قرار الانسحاب من البطولة، بسبب تغاضي جهاد جريشة، حكم مباراة  المقاصة عن احتساب ركلة جزاء صحيحة للفريق الأبيض.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017