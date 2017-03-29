«عضة» تنقذ فتاة من الاغتصاب على يد سائق بأكتوبر

حاول سائق اغتصاب فتاة بالإكراه بمنطقة أكتوبر، بعد استقلالها الميكروباص الخاص به، أثناء عودتها لمنزلها، حيث انحرف بها للمنطقة الصحراوية، وحاول التعدي عليها جنسياً إلا أنها قاومته وتمكنت من الهرب، ونجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة أكتوبر أول، من إلقاء القبض على المتهم.

تلقى اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أكتوبر، يفيد بتلقيه بلاغًا من فتاة تبلغ من العمر 27 عاما، يفيد بقيام سائق بمحاولة اغتصابها، فأمر بفحص البلاغ وكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.

تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتبين من التحريات بعد سماع أقوال المجني عليها، التي أفادت بأنها كانت عائدة لمنزلها، واستقلت سيارة ميكروباص، وكانت بمفردها داخل السيارة، وأنها فوجئت بالسائق ينحرف عن الطريق الصحيح للمنطقة الصحراوية بسرعة كبيرة، وتوقف بالسيارة وانقض عليها وحاول التعدي عليها جنسيًا، وتمكن من خلع بعض ملابسها، إلا أنه قاومته بقوة، وقامت بـ"عضه" بشراسة وتمكنت من الفرار منه.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم مجدي موسي رئيس مباحث اكتوبر اول والرائد محمد طبلية معاون مباحث أكتوبر أول، من إلقاء القبض على المتهم، وقام العقيد محمود فراج نائب مأمور قسم شرطة أكتوبر أول، بإجراء عرض قانوني على المجني عليها لعدد من المشتبه فيهم، وتعرفت الفتاة من خلاله على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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