الخميس القادم.. التضامن: آخر موعد لتلقي طلبات حج الجميعات

شيماء مصطفى

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن آخر موعد لتلقى طلبات التقديم لأداء فريضة الحج لأعضاء الجمعيات الأهلية لموسم حج 1438هـ/2017م، يوم الخميس المقبل، حيث خصصت 12 ألف تأشيرة حج لأعضاء الجمعيات الأهلية بعد زيادة حصة حجاج مصر بنحو 20% عن العام الماضى، ووزعت على المحافظات، وفقاً لنسبة تعداد سكان كل محافظة، وسيُختار الحجاج عبر قرعة إلكترونية علنية تجرى بالوزارة وفقاً لعدد الطلبات المقدمة بكل محافظة تحقيقاً للعدالة فى فرص الفوز بالتأشيرات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أهمية تيسير الإجراءات لأعضاء الجمعيات الأهلية والعمل على تلافى أى سلبيات قد تواجه الحجاج، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات، ويشترط فى الجمعية التى سترشح أعضاءً راغبين فى أداء فريضة الحج هذا العام أن يكون قد مر على قيدها عامين على الأقل فى 1/1/2017، وألا يقل حجم مصروفاتها عن آخر سنة مالية وفقاً لميزانيتها 50 ألف جنيه.

وكان أيمن عبد الموجود، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعى قد أكد، أنه يشترط فى العضو الراغب فى التقدم لأداء فريضة الحج أن يكون مسجلاً بعضوية الجمعية قبل 1/1/2017م ولم يسبق له أداء فريضة الحج، وتحسب سابقة الحج اعتباراً من عام 2012 وأن يكون قادراً على أداء مناسك الحج، وسيتم توقيع الكشف الطبى على الحجاج للتأكد من الحالة الصحية لكل حاج وقدرته على أداء المناسك حفاظاً على سلامته

المصدر : البداية

شبكةعيونالإخبارية

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