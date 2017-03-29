الأمن العام: ضبط ٣٠ بندقية و٧ قطع حشيش بحوزة عامل في سوهاج

شن مفتشي الأمن العام بالاشتراك مع ضباط مباحث سوهاج، حملات أمنية لضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط عامل لقيامه بجلب كمية من الأسلحة النارية وتخزينها داخل مخزن سرى بسيارته بقصد الاتجار.

وبتفتيش السيارة عثر على ٣٠ بندقية خرطوش و٧ قطع حشيش وزنت حوالي ٣ كيلو جرام.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.