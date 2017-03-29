أخبار عاجلة

شيري ستوديو - الشاعر المبدع / أمير طعيمة ... من محاسب شاطر في بنك إلى شاعر كبير -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... حسن أبو السعود إحتضني في بداياتي وكان سند ليا -
شيري ستوديو - راغب علامة لـ شيرين عبد الوهاب ... إنتي فظيعة وأنا بموت فيكي -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يشعل المسرح بأغنية " شفتك إتلخبطت " -
لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي -
«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية -
وزير القوى العاملة أمام البرلمان: نوفر وظائف للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص -
عيسى: الأزهر يدرس منهج داعش.. وأحاديث البخاري تؤيد ما يحدث للأقباط -
تامر أمين: «شرف أن يكون المواطن مخبرًا لبلده» -
فيديو| تامر أمين: «بدّل ما تبقى إرهابي تحرش أحسن» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

الأمن العام: ضبط ٣٠ بندقية و٧ قطع حشيش بحوزة عامل في سوهاج

Google+ Print
الأمن العام: ضبط ٣٠ بندقية و٧ قطع حشيش بحوزة عامل في سوهاج الأمن العام: ضبط ٣٠ بندقية و٧ قطع حشيش بحوزة عامل في سوهاج

مصراوي Masrawy

ضبط ٣٠ بندقية و٧ قطع حشيش

شن مفتشي الأمن العام بالاشتراك مع ضباط مباحث سوهاج، حملات أمنية لضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.
أسفرت جهود الحملة عن ضبط عامل لقيامه بجلب كمية من الأسلحة النارية وتخزينها داخل مخزن سرى بسيارته بقصد الاتجار.
وبتفتيش السيارة عثر على ٣٠ بندقية خرطوش و٧ قطع حشيش وزنت حوالي ٣ كيلو جرام.
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.
تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إلغاء رحلتين متجهتين إلى الخرطوم لعدم جدواهما الاقتصادية

إلغاء رحلتين متجهتين إلى الخرطوم لعدم جدواهما الاقتصادية

غلق 3 طرق بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية

غلق 3 طرق بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية

ننشر أول معلومات عن "محمود مبارك" المشتبه به فى تفجير الكنيسة المرقسية

ننشر أول معلومات عن "محمود مبارك" المشتبه به فى تفجير الكنيسة المرقسية

بالصور- رموز الدولة ووفود دبلوماسية في عزاء شهداء تفجير المرقسية بالإسكندرية

بالصور- رموز الدولة ووفود دبلوماسية في عزاء شهداء تفجير المرقسية بالإسكندرية