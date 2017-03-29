«أهلاوي متعصب» فشل كرويًّا ونجح فنيًّا بالصدفة.. 12 معلومة عن علي ربيع

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر اضف تعليق سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

لم تتعد موهبته التمثيلية قبل الجامعة سوى تقليد بعض الشخصيات، وكان احتراف لعب الكرة همه الأول والأخير، لكن مسار مستقبله تحول 180 درجة بعد صدفة سعيدة جعلت منه أحد أبرز نجوم الكوميديا في مصر خلال فترة وجيزة.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 12 معلومة عن الفنان الكوميدي علي ربيع..

1- ولد في 29 مارس 1989، أي أنه يبلغ من العمر 28 عامًا.

2- نشأ في أسرة متوسطة الحال، ولديه شقيقان هو أكبرهما.

3- تخرج في كلية التجارة بجامعة القاهرة.

4- لم يكن التمثيل من بين أحلامه، حتى ذهب مع صديقه في الجامعة لحضور إحدى "بروفات" المسرح، وهناك عرض عليه المخرج التمثيل بعد ترشيح صديقه له بسبب مهارته في التقليد، وبعد 4 أشهر من التدريب قدم "ربيع" أول أدواره على خشبة المسرح، والتي كانت عبارة عن جملة واحدة يقولها.

5- قدما 25 عرضًا مسرحيًا ضمن مهرجانات الجامعات المسرحية المختلفة.

شاهد أيضا «حياتي خط أحمر».. 6 فنانين رفضوا التدخل في أمورهم الشخصية 7 فنانين تعرضوا للسخرية بسبب مرضهم.. أحدهم «جاله برد» وأخرى غنت بـ«الجبس الأخضر» 7 فنانين أحرجهم «مفيد فوزي».. قال عن أحدهم «بصباص» وأخرى «مسترجلة» 8 فنانين أمنوا على أجسادهم.. صوت «العندليب» وساقي «كاريوكا» 8 فنانين هاجمهم «أبو وديع».. قال عن إحداهم: «فاجرة» 10 فنانين احتفوا بعودة شريهان.. أحدهم معلقًا: «أنا مهووس بيها» 8 فنانين رفضوا تمثيل الفنانات بالحجاب: «اللي تتحجب تقعد في بيتها»

6- حصل على جائزة أفضل ممثل بجامعات مصر والتي أقيمت فى جامعة المنصورة، وقال إن الفضل في ذلك يرجع للمخرج الذى دربه على الدور بشكل جيد.

7- بعد تخرجه التحق بالدفعة الثالثة لمركز الإبداع تحت إشراف المخرج خالد جلال، وشارك في 3 عروض مسرحية، منها: "أين أشباحي، وحلو الكلام".

8- شاهده الفنان أشرف عبد الباقي وضمه إلى فريق "تياترو مصر"، الذي كونه من مجموعة مواهب شابة، ثم بدأت العروض بعد ثورة يناير، وبشكل تدريجي تزايد عدد جمهور "تياترو مصر" حتى أصبح بالآلاف.

9- قال عن سر نجاح تجربة "تياترو مصر": "ببساطة لأنه أكثر عمل خفيف يناقش قضايا بسيطة جدًا من حولنا في الوقت الراهن، وبطريقة ساخرة جدًا، ومن الممكن أن الشعب البسيط يكون محتاج ذلك النوع من هذه الكوميديا الساخرة"، وفق تصريحاته لأحد المواقع الإخبارية.

10- ذكر أن أكثر شخص يحب الوقوف أمامه على خشبة المسرح هو صديقه "أوس أوس"، لوجود علاقة وطيدة بينهما منذ أيام الجامعة.

11- أوضح أن حلمه كان احتراف لعبة كرة القدم، لكن رسوبه المتكرر رغم مهارته في اختبارات الأندية، حال دون تحقيق ذلك الحلم، لافتًا إلى كونه "أهلاوي متعصب"، خلال لقائه مع برنامج "ده الكلام" على قناة "DMC".

12- شارك سينمائيًا في عدد من الأفلام أبرزها: "كابتن مصر، والحرب العالمية الثالثة، وحسن وبقلظ، وبنات العم"، بجانب أدواره التلفزيونية في مسلسلات: "أستاذ ورئيس قسم، ومولانا العاشق، ولهفة، وصد رد".