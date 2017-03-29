مدرب البرازيل يطالب الخصوم بمواصلة مراقبة نيمار

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أعرب مدرب المنتخب البرازيلي تيتي، عن سعادته الكبيرة بالخطة التي تتبعها الخصوم بالتركيز على مراقبة نيمار، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يمنح الفرصة لباقي اللاعبين من أجل تسجيل الأهداف، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

ونجح المنتخب البرازيلي في التأهل رسميا إلى مونديال روسيا عقب تحقيقه الانتصار أمس على منتخب باراجواي بثلاثية نظيفة، وبدوره سجل نيمار هدف منتخب بلاده الثاني بعد إهداره ركلة جزاء إلى جانب تسجيل كل من كوتينيو ومارسيليو الهدفين الأخرين في المباراة التي أقيمت على ملعب كورينثيانز.

وأوضح تيتي أنه عندما تكون الكرة بحوذة نيمار، يحرص الخصم على مراقبته بشدة باثنين من اللاعبين الأمر الذي يمنح الفرصة لكوتينيو وباولينو وفاجنر على التحرك في مساحات كبيرة وخلق فرق حقيقية للتهديف، حينها لا توجد أي مشكلة في عزل نيمار.

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ويعاني المنتخب البرازيلي من سوء النتائج في كؤوس العالم منذ الفوز بمونديال 2002 ولعل أخرها الخسارة القاسية من ألمانيا بنتيجة 7-1 في النسخة الماضية التي احتضنتها البرازيل.

وعند سؤال تيتي عن ما إذا كان المنتخب الحالي قادر على تعويض الإخفاقات السابقة، أشار تيتي إلى صعوبة عقد مقارانات بالمواقف السابقة، مؤكدا على أن الأمر الأهم هو مواصلة التطور في كل مباراة.