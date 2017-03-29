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مورينيو يجد خليفة «كاريك» في توتنهام

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مورينيو يجد خليفة «كاريك» في توتنهام مورينيو يجد خليفة «كاريك» في توتنهام

التحرير

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كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، يرغب في التعاقد مع الدولي الإنجليزي إيريك دير، لاعب توتنهام هوتسبير، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت ذا صن، إلى أن مسؤولي مانشستر يونايتد، بقيادة إد وودورد، الرئيس التنفيذي للنادي، على أتم الاستعداد لتمويل المدرب البرتغالي لتلبية رغباته بضم إيريك دير، والفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني.

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وأضافت الصحيفة أن الدولي الإنجليزي صاحب الـ 23 عامًا، الذي سيكلف خزينة اليوناتيد أكثر من 40 مليون جنيه استرليني، يحظى بإعجاب مورينيو، كما أن المدرب البرتغالي يعتقد بأنه الأفضل والأمثل لخلافة قائد الفريق مايكل كاريك، في مركز خط الوسط.

وتابعت ذا صن، بأن هناك رغبة قوية لمورينيو في إعادة اليونايتد لمكانته الكبيرة بين الأندية العالمية، مؤكدة في الوقت ذاته بأن يأتي على رأس أولويات المدرب البرتغالي ضم مهاجم ولاعب خط وسط مدافع ولاعب خط وسط.

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التحرير

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