أخبار عاجلة

شيري ستوديو - الشاعر المبدع / أمير طعيمة ... من محاسب شاطر في بنك إلى شاعر كبير -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... حسن أبو السعود إحتضني في بداياتي وكان سند ليا -
شيري ستوديو - راغب علامة لـ شيرين عبد الوهاب ... إنتي فظيعة وأنا بموت فيكي -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يشعل المسرح بأغنية " شفتك إتلخبطت " -
لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي -
«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية -
وزير القوى العاملة أمام البرلمان: نوفر وظائف للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص -
عيسى: الأزهر يدرس منهج داعش.. وأحاديث البخاري تؤيد ما يحدث للأقباط -
تامر أمين: «شرف أن يكون المواطن مخبرًا لبلده» -
فيديو| تامر أمين: «بدّل ما تبقى إرهابي تحرش أحسن» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

لمحبي القطط.. عطر برائحة فرائها

Google+ Print
لمحبي القطط.. عطر برائحة فرائها لمحبي القطط.. عطر برائحة فرائها

مصراوي Masrawy

عطر برائحة القطط

كتبت- ميرا ماهر
قامت شركة “ديميتر فريغنانس” بانتاج عطر برائحة جديدة لعشاق القطط، حيث أعلنت الشركة الأمريكية ومقرها نيويورك، عن أن عطرها الأحدث سيجعل رائحة القطط تفوح منك أينما ذهبت.

وكما ذكر موقع "USA Today" نقلًا عن الموقع الإلكتروني للشركة، أنه بعد 15 عامًا من البحث، توصل الخبراء في الشركة إلى التركيب الكيميائي المسبب لرائحة القطط المميزة، وتم صناعة عدة منتجات عطرية تحتوي على هذا المركب العطري من عطور وسائل استحمام وملطف للجو، وتتراوح هذه المنتجات من 3 إلى 40 دولارًا.

وبعد انتشار هذه المنتجات في الأسواق، اختلفت ردود فعل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن رأيهم بها، فمنهم من يتوق إلى تجربة العطر، وآخرون يجدون أنها فكرة مثيرة للاشمئزاز.

 

#الكلمات المتعلقة

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج

ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن

بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل

بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل