لمحبي القطط.. عطر برائحة فرائها

كتبت- ميرا ماهر

قامت شركة “ديميتر فريغنانس” بانتاج عطر برائحة جديدة لعشاق القطط، حيث أعلنت الشركة الأمريكية ومقرها نيويورك، عن أن عطرها الأحدث سيجعل رائحة القطط تفوح منك أينما ذهبت.

وكما ذكر موقع "USA Today" نقلًا عن الموقع الإلكتروني للشركة، أنه بعد 15 عامًا من البحث، توصل الخبراء في الشركة إلى التركيب الكيميائي المسبب لرائحة القطط المميزة، وتم صناعة عدة منتجات عطرية تحتوي على هذا المركب العطري من عطور وسائل استحمام وملطف للجو، وتتراوح أسعار هذه المنتجات من 3 إلى 40 دولارًا.

وبعد انتشار هذه المنتجات في الأسواق، اختلفت ردود فعل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن رأيهم بها، فمنهم من يتوق إلى تجربة العطر، وآخرون يجدون أنها فكرة مثيرة للاشمئزاز.