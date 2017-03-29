اليوم.. انطلاق فاعليات معرض سيتي سكيب بمشاركة الشركات العقارية

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تنطلق اليوم، فاعليات مؤتمر سيتي سكيب، والتي تستمر على مدار يومين بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بمشاركة عدد من الشركات العقارية، تحت عنوان "خارطة طريق نحو الابتكار: معالجة تمويل المشاريع وتسويقها وتصميمها لتحقيق الازدهار".

ويحضر المؤتمر عدد من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، وتتضمن حلقات نقاش المؤتمر موضوعات حول رؤية مصر 2030، والتقدم والإنجازات في قطاعات التنمية العمرانية والسياحة والزراعة والصناعة، ورؤية القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، وخفض تكاليف الإنشاء وزيادة الكفاءة للتغلب على الأزمة المالية.

وقال توم رودس مدير معرض سيتي سكيب مصر: إن "القطاع العقاري نقطة مضيئة للصناعة في مصر"، موضحًا أن امتلاك العقار للمصريين، يعد أحد أهم وسائل الاستثمار الاآن للاحتراز من عدم الاستقرار الاقتصادي.

وأضاف "رودس" أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا في ظل قرارات الإصلاح الاقتصادي التي شهدتها الدولة على مدى الأشهر القليلة الماضية، فضلًا عن ارتفاع الثقة في السوق المصرية.

وتحظى فعاليات معرض سيتي سكيب مصر 2017 بفرص هائلة أمام الزائرين للقاء المطورين العقاريين والاستفادة من العروض الخاصة على الوحدات السكنية والاستشارات العقارية التي ستقدم خلال فترة المعرض.

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ويضم المعرض هذا العام العديد من العارضين منهم: شركة العربية للتنمية العقارية "أركو"، وبالم هيلز للتعمير وباكت للتطوير العقارى، والتعمير للتمويل العقاري "الأولى"، واريستوديفلوبرز، وبيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، وبروج لإدارة العقارات، وكابيتال جروب بروبرتيز، والشركة المصرية الهندسية للتنمية والاستثمار العقاري، ومجموعة شركات البطل للإسكان والتعمير، ومجموعة طلعت مصطفى وشركة رؤية جروب، وإعمار مصر وInvest4Land (API Investment) ومدار للتطوير العقاري وPandora Investments Public Ltd وليبتوس للتنمية العقارية، وتطوير مصر، وترندز للتسويق العقاري، ووادي دجلة للتنمية العقارية.

ويعتبر معرض سيتي سكيب مصر - أحد الأحداث المملوكة لشركة إنفورما إكزيبيشنز، والتي تتولى تنظيم أكثر من 220 معرضًا تجاريًا واستهلاكيًا سنويًا في شتى أنحاء العالم.

وانطلق معرض سيتي سكيب لأول مرة في عام 2002 في دبي. ومنذ ذلك الحين، حقق هذا الاسم نموًا كبيرًا ليصبح أضخم حدث عقاري على مستوى العالم، ويضم تحت مظلته مجموعة من الأحداث في دول الخليج العربي والشرق الأوسط وآسيا وتركيا.

ومنذ انطلاقه، استقبل المعرض أكثر من 500 ألف متخصص ومستثمر عقاري من أكثر من 160 دولة حول العالم.