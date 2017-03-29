العاهل البحريني يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسي

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غادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأربعاء، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، عقب زيارة لمصر استغرقت 3 أيام، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بحثا سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين.

وأكد الرئيس السيسى خلال لقائه العاهل البحرينى، تقدير الشعب المصرى العميق لمواقف مملكة البحرين والملك حمد بن عيسى الداعمة لمصر وإرادة شعبها، والتي تعكس ما تتسم به العلاقات المصرية البحرينية من تميز وخصوصية.

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وأشاد الملك بمساهمات مصر على مدى سنوات طويلة فى دعم عملية التنمية في البحرين، فضلاً عن دورها المحورى والهام في خدمة القضايا العربية وتعزيز التضامن العربى المشترك، مؤكداً حرص بلاده على استمرار التنسيق مع مصر لما فيه صالح الدول العربية وشعوبها.