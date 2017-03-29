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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

التحرير

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على الأنحاء كافة نهارا، بارد ليلا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة .

وأضافت الهيئة، فى بيان لها، أن هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتنشط شمالا، كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة .

وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم :

الصغرى العظمى

القاهرة 16 30

الإسكندرية 15 27

مطروح 14 22

بورسعيد 17 25

دمياط 17 25

بلطيم 15 30

الإسماعيلية 13 31

السويس 15 29

العريش 10 28

نخل 08 28

طابا 10 27

الطور 17 27

مرسى علم 19 28

الغردقة 20 30

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شرم الشيخ 20 28

رفح 09 27

كاترين 10 22

سيوة 11 27

المنيا 13 30

الفيوم 13 31

رأس سدر 14 30

أبوسمبل 16 31

وسط الدلتا 16 29

أسيوط 14 31

سوهاج 15 32

الأقصر 16 33

أسوان 17 34

شلاتين 18 30

حلايب 20 27

الوادى الجديد 13 32

قنا 16 32

نويبع 17 29

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التحرير

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