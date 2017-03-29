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بعد زيارته مبارك.. تجهيزات بمطار القاهرة استعدادًا لمغادرة ملك البحرين

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بعد زيارته مبارك.. تجهيزات بمطار القاهرة استعدادًا لمغادرة ملك البحرين بعد زيارته مبارك.. تجهيزات بمطار القاهرة استعدادًا لمغادرة ملك البحرين

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حمد بن عيسى آل خليفة

كتب - طه عبيد:
فتحت سلطات مطار القاهرة الدولي أبواب الصالة الرئاسية، استعدادًا لمغادرة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، عقب زيارة للقاهرة استغرقت 3 أيام، اختتمها الملك بزيارة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في منزله بمصر الجديدة.

وانتظمت صباح اليوم الأربعاء الخدمات الأمنية والمرورية بمحيط صالة مغادرة الملك، وانتظمت الخدمات على الطرقات المؤدية من وإلى مطار القاهرة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح ، أول من أمس الإثنين، عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبحثا آخر تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والدولية، كما ناقشا توثيق العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وتطويرها.

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