"الدميري": السياحة الإيطالية عائدة بقوة إلى شرم الشيخ

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قال هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن السياحة الإيطالية عائدة بقوة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هناك نحو ألف سائح إيطالي داخل شرم الشيخ حاليا.

وأضاف الدميري، أن شركة بالكن السياحية، تقوم للمرة الأولى منذ سنتين، بتسيير رحلات إلى شرم الشيخ من جنوب إيطاليا، حيث تقوم في الوقت الراهن بتسيير أربع رحلات أسبوعيا بين روما وشرم الشيخ، بإجمالي ٨٠٠ سائح تقريبًا، معلنا أنه يسعى جاهدا حتي تعود السياحة إلى سابق عهدها.

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جاء ذلك خلال لقائه مع نحو ٢٠٠ من منظمي شركات السياحة الإيطالية في ميدان سوهو بشرم الشيخ، بهدف تنشيطها وعودتها مرة أخري إلى المدينة، إذ أشار الدميري إلى أن السائح الإيطالي كان يعتبر مصر أحد أهم المقاصد السياحية وبخاصة شرم الشيخ، مضيفًا أن مصر استقبلت ما يقرب من مليون سائح في عام ٢٠١٠.

وأوضح الدميري، أنه لكي يكون هناك تنمية في مجال السياحة العلاجية لابد أولا من عودة السياحة الأساسية لسابق عهدها وما تتمتع به جنوب سيناء من مقاصد متعددة خاصة بالسياحة العلاجية ستجذب عاشقي هذا النوع من السياحة إليها، مشيرًا إلي أن المحافظة تمتلك كافة المقومات التي تجعلها من أهم الأماكن في العالم جذبا للسياحة، ولكن نحن لا تمتلك الأدوات والآليات التي تساعدنا للترويج بشكل أفضل لهذه المقومات، ولابد من تضافر كافة الجهود لعودة السياحة لسابق عهدها.