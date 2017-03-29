الصحة: تعرفنا على مصنع الألبان من خلال جهات ما بالدولة

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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصري يمتلك مصنع يصنع منتجات ألبان الأطفال، بمعدل 35 مليون عبوة سنويًا، ويصدر جميع منتجاته إلى الخارج وخاصة دولة هولندا.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «ON E»، أن وزير الصحة توصل لاتفاق مع رئيس مجلس إدارة مصنع «لاكتو مصر»، بضخ عبوات ألبان الأطفال للسوق المحلي، مؤكدًا أن احتياج مصر من تلك الألبان يصل إلى 18 مليون عبوة فقط،

ولفت متحدث الصحة، إلى أن الخلافات بين وزارة الصحة والمصنع خلال عام 2004 غير مبررة، موضحًا أن منتجات المصنع مطابقة للمواصفات القياسية الهولندية والمصرية.

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وذكر مجاهد، أن مالك مصنع «لاكتو مصر»، كُرم من قبل رئيس جمهورية النمسا، كما زارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، المصنع في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف، مؤكدًا أن الوزارة تعرفت على هذا المصنع من خلال جهات ما بالدولة.