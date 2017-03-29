أخبار عاجلة

شيري ستوديو - الشاعر المبدع / أمير طعيمة ... من محاسب شاطر في بنك إلى شاعر كبير -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... حسن أبو السعود إحتضني في بداياتي وكان سند ليا -
شيري ستوديو - راغب علامة لـ شيرين عبد الوهاب ... إنتي فظيعة وأنا بموت فيكي -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يشعل المسرح بأغنية " شفتك إتلخبطت " -
لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي -
«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية -
وزير القوى العاملة أمام البرلمان: نوفر وظائف للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص -
عيسى: الأزهر يدرس منهج داعش.. وأحاديث البخاري تؤيد ما يحدث للأقباط -
تامر أمين: «شرف أن يكون المواطن مخبرًا لبلده» -
فيديو| تامر أمين: «بدّل ما تبقى إرهابي تحرش أحسن» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الصحة: تعرفنا على مصنع الألبان من خلال جهات ما بالدولة

Google+ Print
الصحة: تعرفنا على مصنع الألبان من خلال جهات ما بالدولة الصحة: تعرفنا على مصنع الألبان من خلال جهات ما بالدولة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصري يمتلك مصنع يصنع منتجات ألبان الأطفال، بمعدل 35 مليون عبوة سنويًا، ويصدر جميع منتجاته إلى الخارج وخاصة دولة هولندا.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «ON E»، أن وزير الصحة توصل لاتفاق مع رئيس مجلس إدارة مصنع «لاكتو »، بضخ عبوات ألبان الأطفال للسوق المحلي، مؤكدًا أن احتياج مصر من تلك الألبان يصل إلى 18 مليون عبوة فقط،

ولفت متحدث الصحة، إلى أن الخلافات بين وزارة الصحة والمصنع خلال عام 2004 غير مبررة، موضحًا أن منتجات المصنع مطابقة للمواصفات القياسية الهولندية والمصرية.

شاهد أيضا

وذكر مجاهد، أن مالك مصنع «لاكتو مصر»، كُرم من قبل رئيس جمهورية النمسا، كما زارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، المصنع في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف، مؤكدًا أن الوزارة تعرفت على هذا المصنع من خلال جهات ما بالدولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017