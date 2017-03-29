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فيديو.. كهربا : «معنديش مانع ألعب في أي مركز تحت شعار منتخب مصر»

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فيديو.. كهربا : «معنديش مانع ألعب في أي مركز تحت شعار منتخب مصر» فيديو.. كهربا : «معنديش مانع ألعب في أي مركز تحت شعار منتخب مصر»

التحرير

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قال محمود كهربا صانع ألعاب الوطني واتحاد جدة السعودي، إنه جاهز للمشاركة في أي مركز مع الفراعنة، وذلك بعد مشاركته فى مركز المهاجم الصريح أمام توجو، فى المباراة الودية التى جمعت المنتخبين، أمس، بملعب برج العرب بالإسكندرية، قائلًا: «معنديش مانع ألعب فى أي مركز تحت شعار منتخب ».

وأضاف كهربا، فى تصريحات تليفزيونية لقناة «أون سبورت»، أن تركيزه ينصب على تقديم أفضل ما لديه مع المنتخب، مبديًا سعادته الكبيرة بتسجيل الهدف الأول فى ودية توجو، متمنيًا أن يكون دائمًا عند حسن ظن مدربه.

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يُذكر أن كهربا سجل الهدف الأول لمنتخب مصر أمام توجو فى المباراة التى انتهت لصالح الفراعنة، بثلاثية نظيفة، ضمن الاستعدادات لمواجهة تونس فى التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا 2019.

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التحرير

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