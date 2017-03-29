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26 مصابًا في حادث مطار "فرانسيسكو كارل" ببيرو

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26 مصابًا في حادث مطار "فرانسيسكو كارل" ببيرو 26 مصابًا في حادث مطار "فرانسيسكو كارل" ببيرو

مصراوي Masrawy

حريق طائرة بمطار فرانسيسكو كارل2

ليما - أ ش أ:
أصيب 26 شخصًا على الأقل، بينهم طفل، أثناء هبوط طائرة ركاب من طراز "بوينغ 737" على متنها 141 راكبًا في مطار فرانسيسكو كارل بمدينة جاوجا غربي بيرو.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصادر قولها إن طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية ببيرو انحرفت عن مدرج مطار فرانسيسكو كارل، اليوم الأربعاء، أثناء تنفيذها هبوطًا، ما أدى إلى إصابة خزان الوقود وانفجاره.

وأضافت المصادر أن طاقم الطائرة تمكن من إجلاء جميع ركابها، وأن المعطيات الأولية تشير إلى أن عطلاً في عجلات الطائرة تسبب في وقوع الحادثة.

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