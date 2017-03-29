اندلاع النيران بطائرة ركاب في مطار "فرانسيسكو كارل" في بيرو

ليما - أ ش أ:

أفادت وسائل إعلام في بيرو باندلاع النيران في طائرة ركاب بمطار "فرانسيسكو كارل" في مدينة "جاوجا" الواقعة على بعد حوالي 165 ميلا شرق العاصمة ليما.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء أنه تم إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 141 شخصًا من على متن الطائرة ولم يصب أحد بجروح خطيرة، مشيرةً إلى أن أسباب اندلاع الحريق لم تعرف بعد.

بدوره، قال ألبرتو لوبيز المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية البيروفية إن الطائرة لم تتحطم ولكنها هبطت ثم اندلعت النيران بها بعد ذلك.

وأضاف لوبيز أن فرق الطوارئ قد هرعت إلى موقع الحادث، كما توجه المحققون إلى "جاوجا" للتعرف على ملابسات وأسباب اندلاع الحريق.