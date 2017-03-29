عمال «التعليم» المؤقتين في القليوبية غاضبون لتأخر صرف رواتبهم

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

حالة من الغضب سيطرت على 2500 عامل وعاملة من عمال التربية والتعليم في القليوبية بسبب تأخر مرتباتهم منذ 6 أشهر وتجاهل مسؤلي التعليم والمحافظة لظروفهم الاجتماعية الصعبة التي يعيشونها وموجة غلاء الأسعار، والتقت "التحرير" بعض العاملين الذين رووا مأساتهم.

يقول محمود حامد السيد، موظف بمدرسة الثورة ببنها، قال أنه معين منذ 10 سنوات على بند 2 الخاص بصناديق المحافظة براتب تدرج حتى وصل إلى 850 جنيهًا ومنذ عامين فوجئوا بتأخر مرتباتهم لمدد تراوحت من 7 إلى 8 شهور، رغم أنه يعول أسرة مكونة من 5 أفراد لدرجة أنه وصل بهم الحال إلى اقتراض ثمن أجرة وصوله لعمله، مضيفًا أنه وزملائه محرمون من مكافأة الامتحانات التي يتقاضها كل العاملين بالتربية والتعليم.

وتضيف حنان علي أبوالسعود، عاملة بإدارة بنها، أنها وزملائها لم يتقاضوا مرتب شهر 10 و11 و12 لعام 2016 وشهر 1 و2 و3 لعام 2017، متسائلة كيف يستطيع العامل البسيط أن يصبر كل هذا الوقت بدون مرتب رغم أننا نعاني من أمراض مزمنة واحتاج إلى علاج كل أسبوع.

شاهد أيضا

وناشدت أم رحاب، عاملة من مدينة بنها بمحافظ القليوبية، اللواء محمود عشماوي، بسرعة التدخل وإصدار أوامره لصرف مرتباتهم نظرًا للحياة الصعبة التي يعشونها والديون التي أغرقتهم.

من ناحية أخرى، أكد طه عجلان، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أن قرار تعين هؤلاء العمال نص على صرف مرتباتهم من الصناديق الخاصة، الأمر الذي تسبب في استنّذافها، مضيفًا أن محافظ القليوبية خاطب وزير المالية لإدارج مرتبات العمال ضمن ميزانة التعليم بدلاً من حساب الصناديق الخاصة لضمان استمرار مراتباتهم.