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بالفيديو.. المحمدي: أمامنا فرصة قوية لتحقيق حلم المونديال

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بالفيديو.. المحمدي: أمامنا فرصة قوية لتحقيق حلم المونديال بالفيديو.. المحمدي: أمامنا فرصة قوية لتحقيق حلم المونديال

التحرير

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قال أحمد المحمدي، الظهير الأيمن للمنتخب الوطني، إن الفرصة كبيرة للتأهل إلى كأس العالم بروسيا 2018، وذلك بعد تحقيق الفوز في أول جولتين، موضحًا: «أمامنا فرصة قوية لتحقيق حلم التواجد في كأس العالم المقبل، وسنحقق هذا الحلم بكل قوة».

وأضاف المحمدي، في لقاء تليفزيوني عبر فضائية «أون سبورت»: «بعدت عن فترة، وعندما عدت كان لدي الثقة في نفسي على تقديم أفضل شئ لمنتخب بلادي، والحمد لله ربنا كرمنا في الجابون، وأتمنى أن أظل على هذا المستوى».

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وأكد الظهير الدولي المحترف في صفوف هال سيتي الإنجليزي، أن لاعبي المنتخب اكتسبوا الخبرات «وأعتقد بأنها ستساعدنا كثيرا في التأهل لكأس العالم».

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التحرير

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