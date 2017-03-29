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محافظ مطروح يطلق مؤتمر السياحة العلاجية بسيوة اليوم

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محافظ مطروح يطلق مؤتمر السياحة العلاجية بسيوة اليوم محافظ مطروح يطلق مؤتمر السياحة العلاجية بسيوة اليوم

مصراوي Masrawy

محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد

مرسى مطروح - أ ش أ:
يطلق محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد، اليوم الأربعاء، مؤتمر السياحة العلاجية في واحة سيوة، بالتنسيق مع جامعة الإسكندرية، وإعلان سيوة مركزًا عالميًا من مراكز السياحة العلاجية والبيئية المتواصلة.

وأكد المحافظ، في تصريحات صحفية، أن واحة سيوة تتميز بخصائص طبيعية جعلت منها محمية طبيعية عالمية ذات تراث زاخر بمقومات حضارية وطبيعية تميزها عن باقي واحات ، وسيتم إعلان مقومات السياحة العلاجية والبيئية المتواصلة بواحة سيوة، وطرق الحفاظ عليها، وكذلك التطرق للتجارب الناجحة في سبل تنمية السياحة العلاجية والبيئية وسياحة سفاري، وكذلك العمل على إنشاء متحف قومي لعرض مستلزمات إنتاج زيت الزيتون السيوي تاريخيا، وكذلك إدخال أنماط جديدة من السياحة تتماشى مع مقومات الجذب السياحي بالواحة، مثل مشاهدة هجرة الطيور، سياحة الجمال، السياحة البطيئة، وذلك إما ماشيًا أو ركوبا لسفينة الصحراء.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر، حضور كل من الدكتور محمد إسماعيل نائب رئيس جامعة إسكندرية لشؤون فرع مطروح، والدكتورة دلال عبد الهادي عميد كلية الإدارة الفندقية، والعديد من السائحين الفرنسيين، والمتطوعين لتسويق واحة سيوة في منطقة البروفاتس و جرنوبل بفرنسا.

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